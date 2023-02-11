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Гвоздик: Мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева
Разумным это решение назовут единицы
Фото: sport.24tv.ua
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) рассказал о причине возобновления своей профессиональной карьеры. Его слова цитирует Against The Ropes Podcast:
"Война в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Может быть, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это придаст мотивацию моему народу.
Также для меня хорошая мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россиянина.
Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я полностью открыт для этого.
Я думаю, что он занят другими проблемами, но я добрерусь до титульного боя, чтобы устроить этот поединок" – сказал он.
Напомним, что бой свой стартовый бой после долгой паузы Гвоздик проведет уже этой ночью, 12 февраля. Его соперником станет никому не известный Жозуэ Обандо (20-34-2; 15 КО).
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