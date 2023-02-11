Гвоздик: Мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) рассказал о причине возобновления своей профессиональной карьеры. Его слова цитирует Against The Ropes Podcast:

"Война в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Может быть, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это придаст мотивацию моему народу.

Также для меня хорошая мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россиянина.

Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я полностью открыт для этого.

Я думаю, что он занят другими проблемами, но я добрерусь до титульного боя, чтобы устроить этот поединок" – сказал он.

Напомним, что бой свой стартовый бой после долгой паузы Гвоздик проведет уже этой ночью, 12 февраля. Его соперником станет никому не известный Жозуэ Обандо (20-34-2; 15 КО).