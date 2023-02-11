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Гвоздик и Обандо прошли церемонию взвешивания перед боем
Возвращение украинца на ринг
MarvNation Promotions
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) после продолжительной паузы возвращается на ринг.
В июне 2020 года наш спортсмен объявил о завершении карьеры. Случилось это после боя с россиянином Бетербиевым (Гвоздик проиграл нокаутом).
Однако недавно Александр решил вернуться на ринг и снова испытать свои силы. Его первым соперником станет мексиканец Жозуэ Обандо (20-34-2; 15 КО).
Перед поединком, который состоится уже ночью 12 февраля, оба спортсмена прошли церемонию взвешивания. Под украинцем весы показали 83,9 кг, а его соперник оказался тяжелее – 86,9 кг.
Бой состоится в городе Помона (США) в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.
Напомним, что ранее Гвоздик
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