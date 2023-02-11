Гвоздик и Обандо прошли церемонию взвешивания перед боем

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) после продолжительной паузы возвращается на ринг.

В июне 2020 года наш спортсмен объявил о завершении карьеры. Случилось это после боя с россиянином Бетербиевым (Гвоздик проиграл нокаутом).

Однако недавно Александр решил вернуться на ринг и снова испытать свои силы. Его первым соперником станет мексиканец Жозуэ Обандо (20-34-2; 15 КО).

Перед поединком, который состоится уже ночью 12 февраля, оба спортсмена прошли церемонию взвешивания. Под украинцем весы показали 83,9 кг , а его соперник оказался тяжелее – 86,9 кг.

Бой состоится в городе Помона (США) в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.