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Гвоздик и Обандо прошли церемонию взвешивания перед боем

Бокс
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Возвращение украинца на ринг

Гвоздик и Обандо прошли церемонию взвешивания перед боем

MarvNation Promotions

UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (17-1; 14 КО) после продолжительной паузы возвращается на ринг.

В июне 2020 года наш спортсмен объявил о завершении карьеры. Случилось это после боя с россиянином Бетербиевым (Гвоздик проиграл нокаутом).

Однако недавно Александр решил вернуться на ринг и снова испытать свои силы. Его первым соперником станет мексиканец Жозуэ Обандо (20-34-2; 15 КО).

Перед поединком, который состоится уже ночью 12 февраля, оба спортсмена прошли церемонию взвешивания. Под украинцем весы показали 83,9 кг, а его соперник оказался тяжелее – 86,9 кг.

Бой состоится в городе Помона (США) в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о мотивации возвращения на ринг.

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В статье: Александр Гвоздик
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