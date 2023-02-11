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Дюбуа: В поединке Усик – Фьюри я ставлю на Тайсона

Бокс
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Ну и зря

Дюбуа: В поединке Усик – Фьюри я ставлю на Тайсона

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBA Regular Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) рассказал, кого считает фаворитом в бою за титул абсолютного чемпиона мира Усик – Фьюри. Его слова цитирует iFL TV:

"Все повисло в воздухе. Я хочу увидеть бой Усик – Фьюри. Возможно, после этого титулы станут вакантными, и все сведется к тому, кто доберется до них первым. Я буду первым в очереди. У меня регулярный титул, но хочу завоевать основной.

Кто победит в бою Фьюри – Усик? Я выберу Тайсона. Он зарекомендовал себя. Пусть Усик и боец топового уровня, но я ставлю на Фьюри" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о потенциальном поединке с Усиком.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа
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