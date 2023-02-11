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Джошуа: После поражения от Усика я думал, что закончу карьеру
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Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) признался, что после второго поражения от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) думал о завершении карьеры. Его слова цитирует boxing-social.com:
"Я не идеален. Я поступил неправильно (о случае со скандальной речью после боя - прим). Я не общался с Усиком, но разговаривал с Владимиром. Я сказал: "Слушай, похлопай Усика по плечу, скажи, что он молодец и что я извиняюсь".
Это просто было честно и искренне. Может быть, для многих в этом не было смысла, но для меня он был. Это показывает, как много для меня значило. Мне казалось, что это конец моей карьеры. Я был так близок к бою за звание абсолютного чемпиона, к поединку с Фьюри, которого так сильно хотели люди. Я думал, что уже добрался туда, но потом не услышал своего имени" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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