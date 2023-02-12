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Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута

Бокс
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Еще и досрочно

Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (11-1; 7 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В поединке против кубинца Ленье Перо (9-0; 6 КО) наш спортсмен не смог пройти всю дистанцию.

Начиная с самого старта боя, Виктор контролировал картину игры. С каждым следующим раундом это преимущество росло. Неплохая работа джебом на расстоянии и контроль ринга – эти простые действия давали украинцу хорошие шансы победить.

Однако все изменилось в один момент восьмого раунда. Выхрист пропустил удар по корпусу, после чего не встал на колено (как должен сделать действительно профессионал), а просто отвернулся от своего соперника. Тот нанес еще несколько ударов в голову, а рефери, не увидев от Виктора никакой отдачи, просто остановил бой. Такое бестолковое поражение от перспективного (как казалось) боксера.

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В статье: Виктор Выхрист
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