Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута

Украинский супертяж Виктор Выхрист (11-1; 7 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В поединке против кубинца Ленье Перо (9-0; 6 КО) наш спортсмен не смог пройти всю дистанцию.

Начиная с самого старта боя, Виктор контролировал картину игры. С каждым следующим раундом это преимущество росло. Неплохая работа джебом на расстоянии и контроль ринга – эти простые действия давали украинцу хорошие шансы победить.

Однако все изменилось в один момент восьмого раунда. Выхрист пропустил удар по корпусу, после чего не встал на колено (как должен сделать действительно профессионал), а просто отвернулся от своего соперника. Тот нанес еще несколько ударов в голову, а рефери, не увидев от Виктора никакой отдачи, просто остановил бой. Такое бестолковое поражение от перспективного (как казалось) боксера.

WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO