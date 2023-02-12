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Гвоздик победил в первом поединке после возвращения

Бокс
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Феерическое сражение

Гвоздик победил в первом поединке после возвращения

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UA-Футбол
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Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) вернулся на ринг после трехлетнего перерыва.

Его первым соперником стал мексиканец Хосуэ Обандо (20-35-2; 15 КО).

Поединок продолжался все 6 раундов и закончился победой Гвоздика единогласным решением судей (60-54; 60-54; 60-54).

Следует отметить, что этот поединок даже не был главным событием вечера. Таким ивентом стал бой между никому не известными канадцем Райяном Розицки (17-1; 16 КО) и латвийцем Артуром Горловым (10-3-1; 8 КО). Поединок завершился победой первого нокаутом в третьем раунде.

Напомним, что ранее украинец Выхрист проиграл первый раз в профи карьере.

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В статье: Александр Гвоздик
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