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Гвоздик победил в первом поединке после возвращения
Феерическое сражение
MarvNation Promotions
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) вернулся на ринг после трехлетнего перерыва.
Его первым соперником стал мексиканец Хосуэ Обандо (20-35-2; 15 КО).
Поединок продолжался все 6 раундов и закончился победой Гвоздика единогласным решением судей (60-54; 60-54; 60-54).
Следует отметить, что этот поединок даже не был главным событием вечера. Таким ивентом стал бой между никому не известными канадцем Райяном Розицки (17-1; 16 КО) и латвийцем Артуром Горловым (10-3-1; 8 КО). Поединок завершился победой первого нокаутом в третьем раунде.
Напомним, что ранее украинец Выхрист
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