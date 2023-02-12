Ломаченко опубликовал первый пост в Instagram после блокировки в Украине

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram.

В конце 2022 года он выставил на странице пост с московским митрополитом Лонгином, утверждающим, что Украина ведет войну против Бога.

После этого случая страницу Ломаченко нельзя видеть на территории Украины.

На этот раз ватный боксер ничего лучше, чем еще один пост об УПЦ МП выставить не смог.

"Андрей Пальчук – человек, рассказывающий о том, что сегодня происходит у нас с нашей Украинской Православной Церковью! Мир всем! С Богом" – написал он.