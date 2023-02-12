  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Инсайдер: Бой Усик – Фьюри состоится в Великобритании
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер: Бой Усик – Фьюри состоится в Великобритании

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

А он вообще состоится

Инсайдер: Бой Усик – Фьюри состоится в Великобритании

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Известный журналист, редактор talkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что бой между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) скорее всего, состоится в Великобритании, а не Саудовской Аравии.

"Сообщается, что сражение между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком теперь с большей вероятностью состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии. Если вообще состоится. Утверждается, что предстоит "длинный путь" в процессе согласования договора, который в финансовом отношении удовлетворит обоих боксеров" – написал он на странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своем отношении к страху.

По теме
yellow-arrow
Коппинджер о бое Усик – Фьюри: Впереди еще длинный путь
yellow-arrow
Давний фанат киевлян. Усик присутствовал на товарищеском матче Динамо в Турции
yellow-arrow
Ломаченко опубликовал первый пост в Instagram после блокировки в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде