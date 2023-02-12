Инсайдер: Бой Усик – Фьюри состоится в Великобритании

Известный журналист, редактор talkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что бой между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) скорее всего, состоится в Великобритании, а не Саудовской Аравии.

"Сообщается, что сражение между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком теперь с большей вероятностью состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии. Если вообще состоится. Утверждается, что предстоит "длинный путь" в процессе согласования договора, который в финансовом отношении удовлетворит обоих боксеров" – написал он на странице в Твиттер.