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Коппинджер о бое Усик – Фьюри: Впереди еще длинный путь

Бокс
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Они когда-нибудь договорятся или нет

Коппинджер о бое Усик – Фьюри: Впереди еще длинный путь

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Известный американский инсайдер Майк Коппинджер заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри еще далек от официального объявления. Его слова цитирует Funny Network BD:

"Есть задержка. Мне сказали, что бой маловероятен, а может, и вообще не состоится в Саудовской Аравии, что действительно вредит, поскольку за этот поединок предлагали большие деньги.

Теперь бой, скорее всего, состоится в Англии, но проблема состоит в том, чтобы получить достаточно денег, чтобы удовлетворить как Тайсона Фьюри, так и Александра Усика.

И мне сказали, что они все еще нацелены на 29 апреля, но еще долгий путь. Сначала им нужно договориться" – сказал он.

Напомним, что ранее известный журналист рассказал о месте проведения поединка Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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