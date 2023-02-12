Коппинджер о бое Усик – Фьюри: Впереди еще длинный путь

Известный американский инсайдер Майк Коппинджер заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри еще далек от официального объявления. Его слова цитирует Funny Network BD:

"Есть задержка. Мне сказали, что бой маловероятен, а может, и вообще не состоится в Саудовской Аравии, что действительно вредит, поскольку за этот поединок предлагали большие деньги.

Теперь бой, скорее всего, состоится в Англии, но проблема состоит в том, чтобы получить достаточно денег, чтобы удовлетворить как Тайсона Фьюри, так и Александра Усика.

И мне сказали, что они все еще нацелены на 29 апреля, но еще долгий путь. Сначала им нужно договориться" – сказал он.