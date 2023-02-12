Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коппинджер о бое Усик – Фьюри: Впереди еще длинный путь
Они когда-нибудь договорятся или нет
Фото: Flipboard
Известный американский инсайдер Майк Коппинджер заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри еще далек от официального объявления. Его слова цитирует Funny Network BD:
"Есть задержка. Мне сказали, что бой маловероятен, а может, и вообще не состоится в Саудовской Аравии, что действительно вредит, поскольку за этот поединок предлагали большие деньги.
Теперь бой, скорее всего, состоится в Англии, но проблема состоит в том, чтобы получить достаточно денег, чтобы удовлетворить как Тайсона Фьюри, так и Александра Усика.
И мне сказали, что они все еще нацелены на 29 апреля, но еще долгий путь. Сначала им нужно договориться" – сказал он.
Напомним, что ранее известный журналист
Популярное сейчас
- С Гусевым-младшим. Динамо объявило состав на спарринг против Политехники
- В Курске и Белгороде ночью были взрывы
- Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех
- Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО