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Энтони Джошуа: Мне не нужно ничего защищать, и это влияет на мое мышление
Боксер рассказал о своих тренировках
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал об изменениях, которые произошли в его тренировках после поражения от Александра Усика (20-0, 13 КО). Слова Джошуа приводит Sky Sports.
"Сейчас я смотрю на себя как на претендента. Когда у вас есть пояса и вы являетесь чемпионом, то вам приходится и выступать определенным образом. Потому что вы выходите на ринг против кого-то, кто намеревается отобрать у вас то, что вам принадлежит. И в этом заключается отличие.
Теперь же мне не нужно ничего защищать, и это влияет на мое мышление. Это естественный подход, как ситуация с охотником и добычей. Я оказался на другой стороне, и мне необходимо перестроиться."
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