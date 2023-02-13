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Де ла Хойя: Руис способен нокаутировать Уайлдера, если поймает его ударом

Бокс
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Пока стороны активно обговаривают организацию боя

Де ла Хойя: Руис способен нокаутировать Уайлдера, если поймает его ударом

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о поединке между супертяжеловесами и соотечественниками Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

"Руис нокаутировал Джошуа, и это стало неожиданностью века. И я считаю, что Энди способен сделать то же с Деонтеем, если поймает его ударом.

Деонтей сильно отличается от Джошуа. Он умнее и больше предан боксу. Он умнее и умеет держаться на дистанции. У него мощный джеб и правый прямой. Единственное, что меня беспокоит, так это его подбородок. Если Руис поймает его – погаснет свет", – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Дионтей Уайлдер Энди Руис
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