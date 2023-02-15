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Красюк: Фьюри хочет больше денег
Промоутер высказался о запросах британца
фото - ringside24.com
Промоутер Александр Красюк отреагировал на финансовые запросы Тайсона Фьюри на бой за все титулы сверхтяжелого веса против Александра Усика.
"Фьюри хочет больше денег, но как это оправдать? Только потому, что он англичанин? Фьюри может сказать, что он способен собрать Уэмбли, и не имеет значения, с кем драться – с Усиком или парнем из супермаркета. Но это так не работает. Если хочешь такие деньги, то поезжай в Голливуд".
"А если ты король, то докажи это. Испортить ситуацию может только Фьюри, потому что Усик готов договариваться, для него деньги не на первом месте. Он знает, что победы в ринге и так принесут деньги. Возможно, Тайсон так оправдывает риск, потому что с Усиком у него самые большие шансы потерять свой статус и популярность.
"Надеюсь, он примет честные условия и бой не сорвется", – сказал Красюк.
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