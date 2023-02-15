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Хирн высказался об организации боя Усик - Фьюри

Бокс
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Британец считает, что гонорар должен делиться 50 на 50

Хирн высказался об организации боя Усик - Фьюри

фото - boxingscene.com

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Промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн, рассказал, почему британец Тайсон Фьюри и Александр Усик не могут договориться о бое.

"Когда вы говорите о боях за титулы, о боях за абсолютное чемпионство, то подразумеваете разделение 50 на 50. Но если бы я был Тайсоном Фьюри, то сказал бы: "Усик никогда не получит то же, что и я". Я – Тайсон Фьюри. Я – мегазвезда. С кем без меня драться Усику?

В отсутствие Фьюри украинец находится в незавидной позиции. Я знаю, сколько заплатили ему за реванш с Джошуа, и сумма была огромной по сравнению с первым боем. Если Усик не подерётся с Фьюри, тогда ему придётся выступать за одну десятую от того, что он мог получить", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Энтони Джошуа
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