Хирн высказался об организации боя Усик - Фьюри

Промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн, рассказал, почему британец Тайсон Фьюри и Александр Усик не могут договориться о бое.

"Когда вы говорите о боях за титулы, о боях за абсолютное чемпионство, то подразумеваете разделение 50 на 50. Но если бы я был Тайсоном Фьюри, то сказал бы: "Усик никогда не получит то же, что и я". Я – Тайсон Фьюри. Я – мегазвезда. С кем без меня драться Усику?

В отсутствие Фьюри украинец находится в незавидной позиции. Я знаю, сколько заплатили ему за реванш с Джошуа, и сумма была огромной по сравнению с первым боем. Если Усик не подерётся с Фьюри, тогда ему придётся выступать за одну десятую от того, что он мог получить", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.