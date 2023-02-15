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На фоне флага Украины: Усик продолжает дразнить Фьюри
Ждем боя
Фото: Flipboard
Чемпион по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) на своей странице в Twitter снова обратился к Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO):
"Пузо! Как твое настроение?! 29 апреля?", - написал Усик.
Belly! How is your mood state?!— Alexander Usyk (@usykaa) February 15, 2023
April 29?#RABBIT_belly ????✍️ pic.twitter.com/NOyRBYGw8O
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