На фоне флага Украины: Усик продолжает дразнить Фьюри

Чемпион по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) на своей странице в Twitter снова обратился к Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO):

"Пузо! Как твое настроение?! 29 апреля?", - написал Усик.

Belly! How is your mood state?!

April 29?#RABBIT_belly ????✍️ pic.twitter.com/NOyRBYGw8O