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На фоне флага Украины: Усик продолжает дразнить Фьюри

Бокс
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На фоне флага Украины: Усик продолжает дразнить Фьюри

Фото: Flipboard

Новина українською

Чемпион по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) на своей странице в Twitter снова обратился к Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO):

"Пузо! Как твое настроение?! 29 апреля?", - написал Усик.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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