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WBC анонсировала бой Джош Тейлор - Теофимо Лопесом

Бокс
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Теперь у обеих сторон есть 10 дней, чтобы согласовать детали

WBC анонсировала бой Джош Тейлор - Теофимо Лопесом

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Всемирная боксёрская организация (WBO) анонсировала поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между британцем Джошем Тэйлором (19-0, 13 KO) и американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 KO), пишет BoxingScene.

У команд бойцов есть десять дней, чтобы достичь соглашения. В противном случае состоятся открытые промоутерские торги.

Джошу Тэйлору 32 года. Британец является победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. На данный момент ему принадлежит только титул WBO.

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В статье: Теофимо Лопес
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