Украинский супертяж Безус впервые в карьере проиграл, молниеносный нокаут. Видео

Перспективный украинский супертяж Дмитрий Безус (10-1; 4 КО) проиграл первый поединок в профессиональной карьере. Наш спортсмен нокаутом уступил непобедимому британцу Дэвиду Аделее (11-0; 10 КО).

Бой длился всего 2 раунда, во время одной из атак Безус раскрыл оборону, опустив руки и пропустил левый боковой, после чего очутился на конвасе ринга. Рефери отсчитал, Дмитрий поднялся, но продолжать драться он объективно не мог.

На кону стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO.

Видео нокаута:

@DavidAdeleye drops and stops Dmytro Bezus with a peach of a left hook.



