Украинский супертяж Безус впервые в карьере проиграл, молниеносный нокаут. Видео

Перспективный украинский супертяж Дмитрий Безус (10-1; 4 КО) проиграл первый поединок в профессиональной карьере. Наш спортсмен нокаутом уступил непобедимому британцу Дэвиду Аделее (11-0; 10 КО).

Бой длился всего 2 раунда, во время одной из атак Безус раскрыл оборону, опустив руки и пропустил левый боковой, после чего очутился на конвасе ринга. Рефери отсчитал, Дмитрий поднялся, но продолжать драться он объективно не мог.

На кону стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO.