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Лапин: Пузо Фьюри видит в Усике слишком большой риск
Он же цыган, здесь все понятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из членов команды украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Сергей Лапин заявил, что организация поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 24 КО) на сегодняшний день маловероятна. Его слова цитирует Safe Betting Sites:
"Пока великий Тайсон Фьюри, 213-сантиметровый великан, говорящий, что никого не избегает всему миру, кажется, делает все возможное, чтобы избежать боя за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком.
Он называет Александра кроликом и средневесом, но Усик все равно готов и хочет доказать, что он лучший супертяжеловес в мире. Тем временем Фьюри, похоже, потерял мужество и решительность.
Прошло достаточно много времени с момента его боя с Дереком Чисорой. Но если не учитывать короткие разговоры, то пока мы не получили предложения. Мы ждем контракта, и кажется, что у команды Фьюри нет желания устраивать этот бой.
Александр с самого начала заверил, что подерется с Тайсоном в любое время и в любом месте. Но мне кажется, что Тайсон Пузо Фьюри видит в Усике слишком большой риск.
Фьюри следует посмотреть на мужество, которое его соотечественник Энтони Джошуа показал, когда дважды сражался с Александром.
Тайсону стоит одолжить частичку мужества Джошуа, поскольку сейчас, думаю, мы скорее увидим четвертое сражение Фьюри - Чисора, чем поединок Усика с Тайсоном" – сказал он.
Напомним, что ранее Владимир Кличко
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