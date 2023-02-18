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Усик мило поздравил Ломаченко с днем рождения. Фото
Наши поздравления, чемпион
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своего кума, экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) с днем рождения. Вчера белгород-днестровцу исполнилось 35 лет. Соответствующий пост Усик опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. В профессиональной карьере Василий стал чемпионом в трех весовых категориях быстрее всего в истории. Безусловно, он войдет в список лучших представителей мирового бокса всех времен.
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