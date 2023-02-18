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Промоутер: Люди из окружения Усика и Фьюри мешают организации поединка

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Промоутер: Люди из окружения Усика и Фьюри мешают организации поединка

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Сопромоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас сообщил, что организации поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 23 КО) мешают люди из окружения самих боксеров. Его слова цитирует YouTube-канал ESNEWS:

"Если поместить Усику и Фьюри в одну комнату, то можно договориться за пять минут. Но вокруг есть много людей, которые пытаются ухватиться за разные сделки. 50 на 50 – это справедливое распределение гонорара. 75 на 25 в пользу Усика? Я не жаден, поэтому сказал бы на 60 на 40 в пользу Александра.

Но люди вокруг пытаются уцепиться за разные сделки, поэтому вы и видите весь этот нонсенс. Что касается бойцов, они оба хотят сразиться. Фьюри – боец. Нельзя говорить, что боец боится" – сказал он.

Напомним, что ранее Лапин выразил сомнения в организации боя Усик – Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эгис Климас
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