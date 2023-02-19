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На следующей неделе Ломаченко и Хэйни объявят о бое
По словам промоутера
Фото: Bad Left Hook
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о деталях организации поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует YouTube-канал iD Boxing:
"Дата – 20 мая. Вопрос состоит в том, где мы проведем поединок. Думаю, что мы решим этот вопрос до конца текущей недели, а уже на следующей объявим о поединке. Бой состоится. Вопрос только где" – сказал он.
Напомним, свой крайний поединок Ломаченко провел 29 октября прошлого года против американца Джемейна Ортиса (победа украинца единогласным решением судей).
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