На следующей неделе Ломаченко и Хэйни объявят о бое

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о деталях организации поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует YouTube-канал iD Boxing:

"Дата – 20 мая. Вопрос состоит в том, где мы проведем поединок. Думаю, что мы решим этот вопрос до конца текущей недели, а уже на следующей объявим о поединке. Бой состоится. Вопрос только где" – сказал он.

Напомним, свой крайний поединок Ломаченко провел 29 октября прошлого года против американца Джемейна Ортиса (победа украинца единогласным решением судей).