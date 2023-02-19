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Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Надеюсь, в течение нескольких следующих дней мы договоримся

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Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Надеюсь, в течение нескольких следующих дней мы договоримся

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен выразил надежду, что соглашение на бой его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20- 0;13 КО) удастся подписать в ближайшее время. Его слова цитирует BT Sport Boxing:

"Мы очень усердно работаем, чтобы собрать все пазлы. Между нами нет никаких проблем, ведь обе стороны сотрудничают. Александр Красюк и Эгис Климас хотят этот бой, мы тоже хотим.

Искренне верю, что мы разберемся со всем. Мы должны согласовать все быстро, потому что помним дату – 29 апреля. Так что нам нужно это сделать. Надеюсь, в течение следующих нескольких дней мы договоримся" – сказал он.

Напомним, что Ломаченко и Хэйни близки к подписанию контракта.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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