Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Надеюсь, в течение нескольких следующих дней мы договоримся

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен выразил надежду, что соглашение на бой его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20- 0;13 КО) удастся подписать в ближайшее время. Его слова цитирует BT Sport Boxing:

"Мы очень усердно работаем, чтобы собрать все пазлы. Между нами нет никаких проблем, ведь обе стороны сотрудничают. Александр Красюк и Эгис Климас хотят этот бой, мы тоже хотим.

Искренне верю, что мы разберемся со всем. Мы должны согласовать все быстро, потому что помним дату – 29 апреля. Так что нам нужно это сделать. Надеюсь, в течение следующих нескольких дней мы договоримся" – сказал он.