Ломаченко: Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) уже отправился в США для подготовки к поединку против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Об этом сам боксер заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV:

"Я вернулся в США несколько недель спустя, мы начали готовиться. Надеюсь, что поединок с Хэйни состоится 20 мая, как раньше уже объявляли. Пока мы не подписали контракт, но работаем над мельчайшими деталями. Я думаю, что поединок состоится. Я на это надеюсь" – сказал он.