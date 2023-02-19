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Ломаченко: Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться

Бокс
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Удачи в борьбе за титулы

Ломаченко: Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) уже отправился в США для подготовки к поединку против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Об этом сам боксер заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV:

"Я вернулся в США несколько недель спустя, мы начали готовиться. Надеюсь, что поединок с Хэйни состоится 20 мая, как раньше уже объявляли. Пока мы не подписали контракт, но работаем над мельчайшими деталями. Я думаю, что поединок состоится. Я на это надеюсь" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер анонсировал поединок Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко
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