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Фьюри: У меня яйца, как у Кин-Конга
Чем больше говорить, тем больше сомнений
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что считает себя непобедимым.
"Цыганский король все еще остается народным чемпионом. У меня яйца, как у Кинг-Конга. Ни один человек, рожденный от матери, не может и не сможет меня победить.
Это моя эра, бокс – это мое королевство. Посвящаю всю свою славу Иисусу Христу, моему господину и спасителю" – написал он в соцсетях.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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