Фьюри: У меня яйца, как у Кин-Конга

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что считает себя непобедимым.

"Цыганский король все еще остается народным чемпионом. У меня яйца, как у Кинг-Конга. Ни один человек, рожденный от матери, не может и не сможет меня победить.

Это моя эра, бокс – это мое королевство. Посвящаю всю свою славу Иисусу Христу, моему господину и спасителю" – написал он в соцсетях.