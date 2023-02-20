  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис подписали контракты на бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис подписали контракты на бой

Бокс
(1 голосов)

Поединок запланирован на 15 апреля

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис подписали контракты на бой

Новина українською

Американские боксеры Райан Гарсия (23-0, 19 KO) и Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) подписали контракты на бой, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Ожидается, что поединок бойцов, запланированный в промежуточном весе 136 фунтов (61,7 кг), состоится 15 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, что Райан Гарсия в 2020 году перебрался в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг). В свою очередь Джервонта Дэвис является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком и первом полусреднем дивизионе.

По теме
yellow-arrow
Фьюри: У меня яйца, как у Кин-Конга
yellow-arrow
Ломаченко: Я вернулся в США несколько недель назад, мы начали готовиться
yellow-arrow
Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Надеюсь, в течение нескольких следующих дней мы договоримся
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде