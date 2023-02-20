Райан Гарсия и Джервонта Дэвис подписали контракты на бой

Американские боксеры Райан Гарсия (23-0, 19 KO) и Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) подписали контракты на бой, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Ожидается, что поединок бойцов, запланированный в промежуточном весе 136 фунтов (61,7 кг), состоится 15 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, что Райан Гарсия в 2020 году перебрался в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг). В свою очередь Джервонта Дэвис является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком и первом полусреднем дивизионе.