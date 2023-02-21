Александр Усик: То, что мы видим - это новый старт новой Украины

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что изменилось в его жизни после вторжения России в Украину.

"Многое переосмыслил. Что много лет, еще до того, как я родился, много лет была советская пропаганда, которая говорила в одном направлении, которое было выгодно для нее. Наши родители слушали, видели. Бабушки, дедушки, потом мы родились, видели и слышали наши дети.

Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески раскрывались и многие увидели. В том числе я и все видящие, что сейчас происходит. Для нас происходящее – это ужасное горе. Но для нас украинцев – это новый старт новой Украины. Для молодежи, для моих детей, для молодежи, которая сейчас видит, что такое Россия и как она строила свою империю", – заявил Усик.