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Александр Усик: То, что мы видим - это новый старт новой Украины

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Боксер рассказал, что изменилось в его жизни

Александр Усик: То, что мы видим - это новый старт новой Украины

instagram.com/usykaa

Новина українською

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что изменилось в его жизни после вторжения России в Украину.

"Многое переосмыслил. Что много лет, еще до того, как я родился, много лет была советская пропаганда, которая говорила в одном направлении, которое было выгодно для нее. Наши родители слушали, видели. Бабушки, дедушки, потом мы родились, видели и слышали наши дети.

Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески раскрывались и многие увидели. В том числе я и все видящие, что сейчас происходит. Для нас происходящее – это ужасное горе. Но для нас украинцев – это новый старт новой Украины. Для молодежи, для моих детей, для молодежи, которая сейчас видит, что такое Россия и как она строила свою империю", – заявил Усик.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Sport.ua

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