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Джейк Пол: Я становлюсь на 33 процента лучше с каждым годом

Бокс
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Также, он раскритиковал Томми Фьюри

Джейк Пол: Я становлюсь на 33 процента лучше с каждым годом

Фото: sport24.ru

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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, высказался по поводу своего будущего соперника, Томми Фьюри.

"Я становлюсь на 33 процента лучше с каждым годом, ведь я занимаюсь боксом всего три года. Я расту по экспоненте, в то время как Томми занимается этим уже 12 лет. Так насколько может повыситься его уровень мастерства? Он действительно застрял на одном уровне, особенно из-за того, что его тренировал отец. Он работал с другими тренерами, которые намного лучше, но его отец на самом деле мешает ему и делает его более плохим бойцом", — приводит слова Пола BoxingScene.

Напомним, ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался.

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В статье: Джейк Пол
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