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Гантер: Усик может как проиграть раздельным решением судей Тайсону Фьюри, так и выиграть
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Скріншот з трансляції
Американский боксер сверхтяжелого веса Майкл Гантер (20-1-2, 14 KO) высказался о бое украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
"Это очень близкое сражение. Думаю, что в этом поединке Усик проигрывает первые раунды, но начнет побеждать ближе к концу. Считаю, что будет либо ничья, либо раздельное решение судей. Не думаю, что один из них сможет нокаутировать другого.
Усик должен сделать что-то удивительное, чтобы было громкое заявление. И мне кажется, что у него получится, он способен на это. Он очень умен и способен вносить коррективы.
Думаю, что Усик может как проиграть раздельным решением судей, так и выиграть. А также может быть ничья", – сказал Гантер.
Напомним, что бой Усик – Фьюри может состояться 29 апреля.
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