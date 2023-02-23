Майк Тайсон: Я уважаю Деонтея Уайлдера и Усика, но Тайсон Фьюри - действующий чемпион

Эксчемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) рассказал, что думает о бое чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33- 0-1, 24 КО).

"Тайсон Фьюри доказывал, что он самый лучший. Я максимально уважаю Деонтея Уайлдера и Усика. Но Тайсон Фьюри - действующий чемпион, и он еще долго будет оставаться чемпионом, если захочет".

Так будет, если только у нас не появится какой-нибудь Мистер Джойс – крутой, крепкий парень, но он этого не сделает, пока никто вокруг нас не может этого сделать.

Считаю ли я, что Усик слишком маленький для Фьюри? Я никогда не думаю, что кто слишком маленький.

Мне просто кажется, что Тайсон не будет делать то, что делал Энтони Джошуа. Я думаю, он выйдет и начнет давить на Усика", – сказал Тайсон.