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Майк Тайсон: Я уважаю Деонтея Уайлдера и Усика, но Тайсон Фьюри - действующий чемпион
Майк назвал фаворита
Фото: Sporting News
Эксчемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) рассказал, что думает о бое чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33- 0-1, 24 КО).
"Тайсон Фьюри доказывал, что он самый лучший. Я максимально уважаю Деонтея Уайлдера и Усика. Но Тайсон Фьюри - действующий чемпион, и он еще долго будет оставаться чемпионом, если захочет".
Так будет, если только у нас не появится какой-нибудь Мистер Джойс – крутой, крепкий парень, но он этого не сделает, пока никто вокруг нас не может этого сделать.
Считаю ли я, что Усик слишком маленький для Фьюри? Я никогда не думаю, что кто слишком маленький.
Мне просто кажется, что Тайсон не будет делать то, что делал Энтони Джошуа. Я думаю, он выйдет и начнет давить на Усика", – сказал Тайсон.
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