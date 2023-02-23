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Отец Тайсона Фьюри: На месте Уайлдера, я бы завершил карьеру

Бокс
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Боксер давно не побеждал топовых боксеров

Отец Тайсона Фьюри: На месте Уайлдера, я бы завершил карьеру

Фото: The Guardian

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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что Деонтею Уайлдеру стоит завершить карьеру.

"Вспомните третий бой с Тайсоном. Любая попытка Уайлдера переломить ход боя заканчивалась каждый раз, когда Тайсон попадал ему в голову. Он был похож на скороварку, готовую взорваться в любую секунду. Будь я на его месте, то серьезно бы задумался о возможности завершить карьеру", – цитирует Фьюри-старшего IFL TV, ссылаясь на портал FREEBETS.

Напомним, что ранее бойцы встречались трижды. Первый бой между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей, остальные два Тайсон выиграл досрочн

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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