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Энди Руис разорвал контракт с известной промоутерской компанией
Посмотрим, с кем он подпишет контракт
Американо-мексиканский супертяж и экс-объединённый чемпион мира Энди Руис-младший (35-2, 22 КО) разорвал по обоюдному согласию контракт с Premier Boxing Champions Эла Хэймона.
Приоритет Энди — финальный элиминатор WBC с экс-чемпионом организации американцем Деонтеем Уайлдером. Также в списке первоочерёдных целей самые финансово выгодные поединки — против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Вчера в IBF должны были пройти промоутерские торги. За звание временного чемпиона организации предложено сразиться Руису и обязательному претенденту хорвату Филипу Хрговичу.
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