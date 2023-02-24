Энди Руис разорвал контракт с известной промоутерской компанией

Американо-мексиканский супертяж и экс-объединённый чемпион мира Энди Руис-младший (35-2, 22 КО) разорвал по обоюдному согласию контракт с Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

Приоритет Энди — финальный элиминатор WBC с экс-чемпионом организации американцем Деонтеем Уайлдером. Также в списке первоочерёдных целей самые финансово выгодные поединки — против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Вчера в IBF должны были пройти промоутерские торги. За звание временного чемпиона организации предложено сразиться Руису и обязательному претенденту хорвату Филипу Хрговичу.