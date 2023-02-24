  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис разорвал контракт с известной промоутерской компанией
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис разорвал контракт с известной промоутерской компанией

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, с кем он подпишет контракт

Энди Руис разорвал контракт с известной промоутерской компанией

Новина українською

Американо-мексиканский супертяж и экс-объединённый чемпион мира Энди Руис-младший (35-2, 22 КО) разорвал по обоюдному согласию контракт с Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

Приоритет Энди — финальный элиминатор WBC с экс-чемпионом организации американцем Деонтеем Уайлдером. Также в списке первоочерёдных целей самые финансово выгодные поединки — против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Вчера в IBF должны были пройти промоутерские торги. За звание временного чемпиона организации предложено сразиться Руису и обязательному претенденту хорвату Филипу Хрговичу.

По теме
yellow-arrow
Отец Тайсона Фьюри: На месте Уайлдера, я бы завершил карьеру
yellow-arrow
Майк Тайсон: Я уважаю Деонтея Уайлдера и Усика, но Тайсон Фьюри - действующий чемпион
yellow-arrow
Сборная Германии по боксу пропустит чемпионат мира по боксу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде