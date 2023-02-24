Виталий Кличко: Год мы живем в новой реальности

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Виталий Кличко высказался о годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Год мы живем в новой реальности. Трагической и психологически изнурительной. Но мы боремся, верим в себя и в свою страну. Поэтому все преодолеем и победим.

Год назад развязывание россией этой варварской войны большинству украинцев казалось нереальным. Но столица готовилась к возможному наступлению. Добровольцы, вставшие в ряды территориальной обороны, наши военные помогли защитить и удержать столицу.

Критическая инфраструктура города работала, несмотря на обстрелы и реальную угрозу уличных боев. Больницы принимали раненых из пригородов, где шли ожесточенные бои. Работали продуктовые магазины и коммунальные аптеки. Бизнес и неравнодушные киевляне оказывали поддержку тем, кто в ней нуждался", – написал Кличко в телеграмм-канале.