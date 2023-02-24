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Александр Красюк рассказал, когда может состояться бой Усик - Фьюри

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Уже забронирован стадион

Александр Красюк рассказал, когда может состояться бой Усик - Фьюри

фото - ringside24.com

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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью для BoxOffice назвал дату боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, КО).

"Да, мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что учитывая какие-то сложности" , вполне возможно, финансовые, вполне возможно, организационные, но саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля, точнее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере".

"Это невозможно с той точки зрения, что санкционированные организации не будут ждать так долго, чтобы не проводить обязательную защиту, поскольку это функционирование их бизнеса"

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В статье: Александр Красюк
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Источник:
XSport.ua

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