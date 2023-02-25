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Дэвис и Гарсия объявили дату поединка

Бокс
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Дэвис и Гарсия объявили дату поединка

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и американец Райан Гарсия (23-0, 19 КО) объявили дату поединка.

Так, боксеры выйдут на ринг 22 апреля (ранее планировалось 15). Бой будет показан по системе РРV, а местом его проведения станет Лас-Вегас.

Напомним, что ранее Красюк рассказал, когда может состояться бой Усик – Фьюри.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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