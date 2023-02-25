Дэвис и Гарсия объявили дату поединка

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и американец Райан Гарсия (23-0, 19 КО) объявили дату поединка.

Так, боксеры выйдут на ринг 22 апреля (ранее планировалось 15). Бой будет показан по системе РРV, а местом его проведения станет Лас-Вегас.

APRIL 22nd SHOWTIME PPV and DAZN PPV LAS VEGAS NV pic.twitter.com/NAWFVNXpSt — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 24, 2023