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Дэвис и Гарсия объявили дату поединка
Ждать не так и долго
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и американец Райан Гарсия (23-0, 19 КО) объявили дату поединка.
Так, боксеры выйдут на ринг 22 апреля (ранее планировалось 15). Бой будет показан по системе РРV, а местом его проведения станет Лас-Вегас.
APRIL 22nd SHOWTIME PPV and DAZN PPV LAS VEGAS NV pic.twitter.com/NAWFVNXpSt— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 24, 2023
Напомним, что ранее Красюк
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