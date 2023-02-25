Красюк назвал соперника для Усика в случае отмены боя против Фьюри

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, против кого выйдет на ринг его подопечный в следующем поединке, если не удастся организовать бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует BoxOffice:

"Я все-таки буду оптимистом. Как говорит Боб Арум: "I'm very optimistic". Поддержу деда в этом отношении. Действительно, мы очень близко находимся до того, чтобы пожать руки. Но в боксе, даже если мы пожмем руки и подпишем контракт, не факт, что этот поединок состоится из-за массы других обстоятельств, которые могут иметь место. Так часто бывало и так часто будет.

У нас есть план "Б". В случае, если этот поединок не состоится, Александр должен начать отвечать за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим обязательным претендентом является Дюбуа, тоже сотрудничающий с Фрэнком Уорреном.

Если наш большой поединок не состоится, мы перейдем в организацию поединка с обязательным претендентом WBA, если Дюбуа восстановился после той травмы, которую получил в андеркарде боя Фьюри – Чисора" – сказал он.