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Красюк назвал соперника для Усика в случае отмены боя против Фьюри

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Красюк назвал соперника для Усика в случае отмены боя против Фьюри

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, против кого выйдет на ринг его подопечный в следующем поединке, если не удастся организовать бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует BoxOffice:

"Я все-таки буду оптимистом. Как говорит Боб Арум: "I'm very optimistic". Поддержу деда в этом отношении. Действительно, мы очень близко находимся до того, чтобы пожать руки. Но в боксе, даже если мы пожмем руки и подпишем контракт, не факт, что этот поединок состоится из-за массы других обстоятельств, которые могут иметь место. Так часто бывало и так часто будет.

У нас есть план "Б". В случае, если этот поединок не состоится, Александр должен начать отвечать за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим обязательным претендентом является Дюбуа, тоже сотрудничающий с Фрэнком Уорреном.

Если наш большой поединок не состоится, мы перейдем в организацию поединка с обязательным претендентом WBA, если Дюбуа восстановился после той травмы, которую получил в андеркарде боя Фьюри – Чисора" – сказал он.

Напомним, что ранее Красюк назвал возможную дату поединка Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
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