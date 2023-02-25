Майк Тайсон дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Легенда мирового бокса, супертяж Майк Тайсон рассказал, что по его мнению чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) непобедим на сегодня и никому не удастся его одолеть.

"Уважаю Деонтея Уайлдера и Александра Усика, но Тайсон Фьюри еще долго будет чемпионом. Он уже не раз доказывал, что самый лучший.

Джо Джойс? Это сильный, крепкий парень, но ему не удастся избить Фьюри. Никому не по силам это сделать" – сказал он.