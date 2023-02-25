Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни назвал точную дату поединка против Ломаченко
Скорее бы уже контракт
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легких весах Девин Хэйни (29-0; 15 КО) сообщил точную дату поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Да, бой, безусловно, состоится. Дата – 20 мая. Прямо сейчас мы стараемся все согласовать.
Есть большая вероятность, что поединок может пройти здесь в Саудовской Аравии. Это еще одна причина, по которой я приехал сюда.
Пока ничего не решено, но наше сражение точно состоится. Смешно, как все меняется, но я всегда хотел попробовать свои силы в поединке с Ломой.
Теперь пора и я счастлив, что смогу подтвердить то, что говорил с 18-19 лет" – сказал он.
Напомним, ранее промоутер Усика
Популярное сейчас
- Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
- Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне
- Усик: Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО