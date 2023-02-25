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Хэйни назвал точную дату поединка против Ломаченко

Бокс
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Скорее бы уже контракт

Хэйни назвал точную дату поединка против Ломаченко

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легких весах Девин Хэйни (29-0; 15 КО) сообщил точную дату поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Да, бой, безусловно, состоится. Дата – 20 мая. Прямо сейчас мы стараемся все согласовать.

Есть большая вероятность, что поединок может пройти здесь в Саудовской Аравии. Это еще одна причина, по которой я приехал сюда.

Пока ничего не решено, но наше сражение точно состоится. Смешно, как все меняется, но я всегда хотел попробовать свои силы в поединке с Ломой.

Теперь пора и я счастлив, что смогу подтвердить то, что говорил с 18-19 лет" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер Усика рассказал, когда состоится бой с Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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