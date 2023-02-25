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Фьюри и Пол прошли церемонию взвешивания
Будет бой
Getty Images/Global Images Ukraine
26 февраля в Саудовской Аравии состоится необычный поединок. Британский полутяжеловес Томми Фьюри (8-0; 4 КО) будет сражаться против известного блогера Джейка Пола (6-0; 4 КО). Бой пройдет в промежуточном весе.
Один из самых больших энтузиастов мирового бокса показал на весах 83 кг, тогда как профессиональный спортсмен - 83,4 кг.
Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя будет включен в рейтинг организации.
Напомним, что ранее Девин Хэйни
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