Фьюри и Пол прошли церемонию взвешивания

26 февраля в Саудовской Аравии состоится необычный поединок. Британский полутяжеловес Томми Фьюри (8-0; 4 КО) будет сражаться против известного блогера Джейка Пола (6-0; 4 КО). Бой пройдет в промежуточном весе.

Один из самых больших энтузиастов мирового бокса показал на весах 83 кг, тогда как профессиональный спортсмен - 83,4 кг.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя будет включен в рейтинг организации.