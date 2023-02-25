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Фьюри и Пол прошли церемонию взвешивания

Бокс
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Будет бой

Фьюри и Пол прошли церемонию взвешивания

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

26 февраля в Саудовской Аравии состоится необычный поединок. Британский полутяжеловес Томми Фьюри (8-0; 4 КО) будет сражаться против известного блогера Джейка Пола (6-0; 4 КО). Бой пройдет в промежуточном весе.

Один из самых больших энтузиастов мирового бокса показал на весах 83 кг, тогда как профессиональный спортсмен - 83,4 кг.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя будет включен в рейтинг организации.

Напомним, что ранее Девин Хэйни объявил дату поединка против Ломаченко.

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В статье: Джейк Пол
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