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Отец Фьюри хочет финансово обобрать Усика
Ни стыда ни совести
Скріншот з трансляції
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри предложил чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО) менее половины от общего гонорара за бой против его сына. Слова британца цитирует YouTube-канал ID Boxing:
"Поскольку Тайсон – большой чемпион, то распределение гонорара должно быть 60 на 40. Но есть еще один сценарий: возьми 30 процентов, а если ты победишь Тайсона, получишь 40 процентов. Это справедливо, не правда ли? В конце концов кем был Александр Усик, пока с ним не подрался Джошуа? Никто его не знал. Он не мог собрать Манчестер Арену.
Тайсон привлекает огромную аудиторию, он уже собирал много зрителей. Тайсон – сторона "А". Усик должен стремиться сразиться с Тайсоном. Он владеет титулами, принадлежавшими Тайсону. У Тайсона в туалете полно этих поясов.
Возьми 30 процентов и давай устроим бой. Если ты победишь Тайсона, получишь 40 процентов. Впишите это в контракт и на этом все. Тайсон все равно победит" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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