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Промоутер: Хэйни слишком молодой и ловкий для Ломаченко
Увидим, увидим
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Промоутер Лу Ди Белла дал свой прогноз на бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Themistode:
"Я думаю, что Девин Хэйни слишком быстрый, слишком молодой, слишком длинный, слишком ловкий для Ломы, который, по моему мнению, состарился. Я считаю Девина большим фаворитом победы в этом поединке.
Хэйни останется в легком весе. Если Девин победит Ломаченко, я думаю, что легкий дивизион будет широко открытым" – сказал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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