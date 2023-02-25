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Промоутер: Хэйни слишком молодой и ловкий для Ломаченко

Бокс
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Увидим, увидим

Промоутер: Хэйни слишком молодой и ловкий для Ломаченко

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Лу Ди Белла дал свой прогноз на бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Themistode:

"Я думаю, что Девин Хэйни слишком быстрый, слишком молодой, слишком длинный, слишком ловкий для Ломы, который, по моему мнению, состарился. Я считаю Девина большим фаворитом победы в этом поединке.

Хэйни останется в легком весе. Если Девин победит Ломаченко, я думаю, что легкий дивизион будет широко открытым" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни рассказал о дате боя с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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