Ломаченко назвал фаворита в бою Дэвис – Гарсия

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) назвал фаворита в поединке между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Джервонта – реально классный боксер. Мне нравится его стиль в ринге. Сейчас трудно сказать, кто выиграет – Дэвис или Гарсия. Я бы поставил 60 на 40 в пользу Джервонты. Но во время боя все может измениться.

Нужно знать, как оба готовятся к бою" – сказал Василий.