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Ломаченко назвал фаворита в бою Дэвис – Гарсия
С натяжкой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) назвал фаворита в поединке между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Его слова цитирует Boxing Scene:
"Джервонта – реально классный боксер. Мне нравится его стиль в ринге. Сейчас трудно сказать, кто выиграет – Дэвис или Гарсия. Я бы поставил 60 на 40 в пользу Джервонты. Но во время боя все может измениться.
Нужно знать, как оба готовятся к бою" – сказал Василий.
Напомним, что ранее Хэйни
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