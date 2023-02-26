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Ломаченко назвал фаворита в бою Дэвис – Гарсия

Бокс
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С натяжкой

Ломаченко назвал фаворита в бою Дэвис – Гарсия

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) назвал фаворита в поединке между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Джервонта – реально классный боксер. Мне нравится его стиль в ринге. Сейчас трудно сказать, кто выиграет – Дэвис или Гарсия. Я бы поставил 60 на 40 в пользу Джервонты. Но во время боя все может измениться.

Нужно знать, как оба готовятся к бою" – сказал Василий.

Напомним, что ранее Хэйни назвал дату боя против Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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