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Промоутер Усика: Суббота – это заключительный день для переговоров с Фьюри
Совсем скоро все станет понятно
Фото: Flipboard
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, что последний день для переговоров об организации поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 33-0-1;24 КО) – 4 марта. Его слова цитирует Fightnews:
"Суббота – это заключительный день, когда переговоры между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри должны добиться своей кульминации. Суббота – это дедлайн, который мы уже установили.
Это последний дедлайн, когда можно устроить сражение. В субботу мы узнаем, состоится ли этот поединок или нет. У нас уже зарезервирован стадион Уэмбли. Мы ждем на поединке от 94 до 100 тысяч зрителей" – сказал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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