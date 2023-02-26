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Промоутер Усика: Суббота – это заключительный день для переговоров с Фьюри

Бокс
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Совсем скоро все станет понятно

Промоутер Усика: Суббота – это заключительный день для переговоров с Фьюри

Фото: Flipboard

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, что последний день для переговоров об организации поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 33-0-1;24 КО) – 4 марта. Его слова цитирует Fightnews:

"Суббота – это заключительный день, когда переговоры между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри должны добиться своей кульминации. Суббота – это дедлайн, который мы уже установили.

Это последний дедлайн, когда можно устроить сражение. В субботу мы узнаем, состоится ли этот поединок или нет. У нас уже зарезервирован стадион Уэмбли. Мы ждем на поединке от 94 до 100 тысяч зрителей" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри предложил условия боя для Усика.

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В статье: Александр Усик
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