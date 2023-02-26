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Хэйни: Я хочу показать, насколько я сильнее Ломаченко
Бой покажет
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал о главной цели поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Boxingnews 24:
"Ожидаю, что бой пройдет 20 мая. Думаю, будет тактический поединок, шахматы. Но в то же время должно быть интересно, потому что у нас с Ломаченко разные стили боя.
Я ему давно говорил, что надо провести бой, потому что чем дальше, то для него будет хуже. Я хочу показать, насколько я уже сильнее Ломаченко на этом этапе карьеры. Хочу этот бой, хотя уже давно мог покинуть дивизион 135 фунтов и идти выше" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
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