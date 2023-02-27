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Отец Фьюри: Усик недостоин равных условий с Тайсоном
Количество титулов говорит обратное
Фото: Sporting News
Джон Фьюри, отец британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о переговорах команды сына с представителями украинского боксёра Александра Усика по поводу финансовой стороны их возможного поединка.
"Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он и является. Усик не ровня Тайсону. Не уважая Тайсона, не получишь и боя. Вот так всё просто. Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест. Так что встань в очередь и тогда, возможно, получишь бой", — приводит слова Джона BoxingScene со ссылкой на его выступление на канале iD Boxing в YouTube.
Напомним, стороны Фьюри и Усика пока так и не договорились о бое. Ожидается, что он состоится в этом году.
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