Гвоздик: Бой с Обандо дал мне хорошую порцию мотивации

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил бой с мексиканцем Жозуэ Обандо, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

"Выполнил ли задачи, которые ставил на поединок-возвращение? Да, безусловно. Я долго готовился, бой много раз переносился и здесь был вариант либо боксировать, либо не боксировать вообще.

Я понимаю, что соперник – это шутка в каком-то смысле, но лучше было отбоксировать, почувствовать ринг. Могу сказать, что новости будут скоро. Думаю, буду биться в мае. Не буду ничего обещать, потому что все быстро меняется. Но надеюсь, что скоро будут новости. Уже гораздо интереснее.

Ощущение в ринге после перерыва? Это здорово. Вспоминаешь, как оно, это чувство, когда ты приходишь на взвешивание, сидишь в раздевалке, разминаешься. Это как когда-то уже было. Это прикольно, очень мотивирует и мне кажется, этот бой дал мне хорошую порцию мотивации, чтобы подготовиться к следующему уже нормальному бою", – признался Гвоздик.