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Красюк: Усик не отправил Джошуа в нокаут, он съел его сердце в первом поединке, а во втором – душу
Промоутер высказался о последнем бое украинца
Фото: kamp-sport.com
Промоутер Александр Красюк рассказал о последнем бое бывшего чемпионата мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) с Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Бой Усик - Чисора стал тем местом, где организовали бой против Энтони Джошуа. Эй Джей сидел в первых рядах и смотрел поединок. Он понял, что Усик не так опасен и что с ним можно довольно просто разобраться.
Так все и случилось. Усик не отправил Джошуа в нокаут, он съел его сердце в первом поединке, а во втором – душу. При всем уважении к Энтони, я люблю его. Он отличный мужчина и невероятный боксер, я уважаю его как личность.
Но Усик это сделал с боксерской точки зрения. Александр победил Джошуа дважды, но второй поединок был намного сложнее", - сказал Красюк.
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