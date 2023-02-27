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Уайлдер намекнул на четвертый бой с Тайсоном Фьюри
Цыганский король может снова уйти от боя с Усиком
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о потенциальном четвёртом поединке с действующим обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Всегда есть вероятность этого. Дивизион супертяжеловесов мал, из-за чего легко можно представить, как мы дерёмся по кругу: два, три, четыре или даже пять раз. Если придётся. Поэтому до тех пор, пока выступает Фьюри, пока выступаю я – вы можете увидеть четвёртый поединок", – цитирует Уайлдера talkSPORT.
Напомним, бойцы встречались трижды. Первый поединок завершился вничью, а два следующих победой Тайсона Фьюри.
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