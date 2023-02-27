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Усик: Готов к великой битве

Бокс
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В ближайшее время станет известна дата боя с Тайсоном Фьюри

Усик: Готов к великой битве

Фото: The Japan Times

Новина українською

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram намекнул, что вскоре может быть объявлена дата его следующего боя.

"Готов к великой битве. Великий день приближается".

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В статье: Александр Усик
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