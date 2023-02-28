Эдди Хирн: Если вы чего-то хотите, например абсолютного чемпионства, то должны проглотить соглашение

Председатель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, об организации боя между обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13) .

"Не часто я соглашаюсь с Джоном Фьюри, но это аргумент. Иногда, если вы чего-то хотите, например абсолютного чемпионства, то должны проглотить соглашение. Обе стороны сейчас в такой ситуации, когда нужно пойти на уступки.

Фьюри очевидно говорит: "Я ни за что не дам Усику 50 на 50". Усик в свою очередь отвечает: "Я ни за что не соглашусь менее чем 50 на 50, у меня три пояса". Кто должен пойти на уступки, если они хотят, чтобы бой состоялся. Такие поединки редко встречаются.

Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне, чем Александра Усика", – сказал Хирн.