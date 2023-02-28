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WBO назвала имя следующего соперника Теренса Кроуфорда

Бокс
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Команды получили срок в 20 дней на переговоры

WBO назвала имя следующего соперника Теренса Кроуфорда

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд в следующем бою должен встретиться с обязательным претендентом Алексисом Рочей. Соответствующее решение приняла Всемирная боксёрская организация (WBO). Команды обоих боксёров получили срок в 20 дней на переговоры.

На счету Теренса 39 боёв, в каждом из которых им были одержаны победы.

Роча в последнем поединке, прошедшем в январе этого года, одолел нокаутом ганца Джорджа Аши. В активе Алексиса 22 победы (14 нокаутом) и одно поражение.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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