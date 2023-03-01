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ФОТО. Джервонта Дэвис побывал на тренировке Джона Джонса
Экс-чемпион UFC опубликовал соответствующий пост
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с тренировочного занятия. Чтобы поддержать Джонса, тренировку посетил непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис.
"Только лучшие ощущения после сегодняшней тренировки. Спасибо Дэвиду Нджоку и Джервонту Дэвису за поддержку перед боем. Вся наша команда сейчас сосредоточена, но в то же время наслаждается процессом. Как же здорово, что я вернулся", — написал Джонс.
В настоящий момент Джонс проводит заключительный этап подготовки к поединку с французом Сирилем Ганом.
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